Брюссель, 21 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Предложение Еврокомиссии о выделении для Украины кредитов на сумму €1,2 млрд в качестве макрофинансовой помощи утвердил Совет Европейского союза на уровне глав МИД. Об этом 21 февраля говорится в заявлении Совета ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

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«Совет ЕС одобрил программу помощи Украине в €1,2 млрд. ЕС предоставит 1,2 млрд экстренной макрофинансовой помощи в виде займов для повышения стабильности на Украине». — указывается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы офиса украинского президента Ростислав Шурма рассказал, что власти ФРГ выделят для развития на Украине «зеленой» энергетики сумму в размере €150 млн и готовы вложить еще €1 млрд в случае успешной реализации первого транша.