Рига, 21 февраля, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Чаще всего заболевают коронавирусом тридцатилетние жители Латвии — за две последние недели почти у 26 000 жителей Латвии в возрасте от 30 до 39 лет лабораторные анализы подтвердили наличие коронавируса, сообщило латвийское гостелевидение LTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди детей школьного возраста заболеваемость все еще высока, но уже не эта возрастная группа на первом месте. Самая высокая заболеваемость традиционно фиксируется в столице и ее пригородах.

В целом суммарное число выявленных за 14 дней февраля 2022 года случаев заражения на 100 000 жителей стабильно растет. Если на 1 января оно составляло 534,8 случая на 100 000 жителей, то к 21 февраля выросло до 7 175. В 2021 году пикового значения этот показатель достигал 30 октября (1 801 случай), после чего падал до декабря, пока снова не пошел вверх.

Всего с начала пандемии в Латвии зарегистрировали 585 944 позитивных ковид-тестов.

Учитывая сложную эпидобстановку, правительство Латвии одобрило продление режима ЧС в стране до 28 февраля 2022 года.