Луганск, 21 февраля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В настоящее время в Луганской Народной Республике (ЛНР) ведется формирование дополнительных подразделений второго эшелона обороны. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) ЛНР.

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«В связи с объявлением всеобщей мобилизации формируются дополнительные подразделения второго эшелона обороны республики», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ЛНР была утверждена программа боевой подготовки и материально-технического обеспечения подразделений мобилизованных резервистов. При этом НМ ЛНР повысила интенсивность боевой подготовки на фоне угрозы нападения со стороны украинских силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что обстановка в ДНР стала критической, украинские силовики ведут массированные обстрелы, активизировались диверсанты.