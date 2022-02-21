Таллин, , 13:48 — REGNUM В Эстонии порядка 50% предприятий мотивировали работников на вакцинацию против коронавируса, в то время как в Латвии этот показатель заметно выше — 74%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Pricewaterhouse-Coopers.

Вакцинация

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Опрос топ-менеджеров в странах Прибалтики показал, что больше всего мотивировали работников вакцинироваться предприятия Латвии, а в Литве и Эстонии этот процент более или менее одинаков.

В Латвии были приняты и самые жесткие меры против не желающих вакцинироваться: 43% руководителей заявили, что их компании прекратили трудовые отношения с такими работниками. В Литве этот процент составил 16, а в Эстонии — 6.

«Руководители высшего звена в Эстонии предприняли различные шаги или предоставили стимулы для увеличения охвата вакцинацией, наиболее распространенным из которых является разрешение проводить вакцинацию в офисе», — прокомментировал итоги опроса ведущий специалист PwС в Эстонии Теэт Тендер.

По его словам, важную роль играла коммуникация: подчиненным объяснялось, зачем делать прививки, что это даст предприятию и рабочей среде, а также вводились финансовые меры — премии, повышение зарплаты, предоставление выходных дней.