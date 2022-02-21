Джакарта, 21 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии объявило о снижении числа случаев заражения коронавирусом в стране после того, как пять дней подряд суточный прирост носителей коронавируса падал, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В министерстве отметили, что суточный прирост носителей коронавируса сократился с 59 384 до 48 484 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии объявили, что по состоянию на 21 февраля в стране зарегистрировано 5277 случаев заражения штаммом «Омикрон».

Подробнее в материале:В Индонезии выявлено 5277 случаев заражения штаммом «Омикрон»