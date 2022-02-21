Кишинёв, 21 февраля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал направить в Кишинев партию вакцины от COVID-19 «Спутник V» в качестве гуманитарной помощи. Об этом 21 февраля сообщил мэр столицы Молдавии Ион Чебан на заседании.

(сс) Maryam Kamyab. mehrnews.com «Спутник V»

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«Хорошая новость для тех, кто ждет вакцину «Спутник»: Санкт-Петербург предоставит безвозмездно её партию. Вакцина прибудет в Кишинёв очень скоро — мы завершили все разрешительные и логистические операции», — сказал Чебан.

Он отметил, что темпы вакцинации от COVID-19 в Молдавии снизились, хотя прививочные центры продолжают работать. В Кишинёве планируется провести новый марафон вакцинации, на котором будут предлагать в том числе российскую вакцину.

Стоит отметить, что в Молдавии прошёл почти год после начала вакцинации от COVID-19. За это время в стране привились около 1 млн граждан или порядка 40% населения.