Москва, 21 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Американские кураторы воодушевляют президента Украины Владимира Зеленского на невыполнение Минских соглашений, заявила 21 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Он (украинский лидер) не хочет слышать то, что надо сделать для того, чтобы двигаться вперёд по урегулированию ситуации у себя, выполнению минских договорённостей», — сказала Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, американские кураторы говорят Зеленскому совершено другие вещи и «толкают его на невыполнение минских договорённостей, одновременно обрушивая его страну».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что все действия нынешнего украинского президента Владимира Зеленского вредят Украине и ее народу.

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