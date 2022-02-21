Захарова оценила влияние американских кураторов на Зеленского
Москва, 21 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Американские кураторы воодушевляют президента Украины Владимира Зеленского на невыполнение Минских соглашений, заявила 21 февраля официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, американские кураторы говорят Зеленскому совершено другие вещи и «толкают его на невыполнение минских договорённостей, одновременно обрушивая его страну».
Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что все действия нынешнего украинского президента Владимира Зеленского вредят Украине и ее народу.
Читайте также: Все действия Зеленского вредят Украине и ее народу — Медведчук