Кишинёв, 21 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Гражданам Молдавии рекомендуется не находиться на территории Украины. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

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«В связи с развитием ситуации в области безопасности вблизи Украины, а также объявлений авиакомпаний о приостановке рейсов на Украину рекомендуем воздержаться от необязательных поездок, а тем, кто находится на территории Украины, оценить необходимость пребывания на территории соседней страны», — говорится в заявлении.

Особенно Кишинёв призывает молдавских граждан не посещать восточные регионы Украины. Тем, кто находится в этой стране, рекомендуется избегать мест скопления большого количества людей, а также проявлять осторожность.

Сообщается, что посольство Молдавии в Киеве и консульство в Одессе продолжают работать.

Стоит отметить, ранее в МЧС России сообщили, что в 43 регионах РФ подготовили 400 пунктов временного размещения для беженцев из ДНР и ЛНР. Общая вместимость пунктов — 42 тыс. мест. В резерве еще 54 тыс. мест.