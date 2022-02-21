Нижний Новгород, 21 февраля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 4088 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 263 610 человек на утро 21 февраля, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 219 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 339 622 случая заражения коронавирусом, из них 4301 — за минувшие сутки. 10 979 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 20 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 19 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 18 февраля с начала пандемии провели 5 376 714 тестов для выявления заражения коронавирусом. Показатель охвата населения тестированием за предыдущие несколько дней снизился и составил 665,7 исследования на 100 тыс. населения при необходимой норме в 200 тестов на 100 тыс.

Накануне нижегородцы сдали 17 134 теста на SARS-CoV-2.