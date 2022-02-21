Стокгольм, 21 февраля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Поздним вечером 20 февраля в мировых СМИ появилась информация, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились о встрече. В свою очередь, комментируя новость в интервью телеканалу SVT на следующий день, министр иностранных дел Швеции Анн Линде позитивно оценила намерения двух лидеров.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

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«Это маленький проблеск надежды в полном мраке», — не поскупилась на эпитеты дипломат.

Ситуацию с политикой безопасности вокруг Украины по-прежнему следует считать очень серьезной, заявила министр Линде перед встречей с министрами иностранных дел ЕС в Брюсселе.

«Мы каждый день видим, как увеличивается количество нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения. Также есть информация о появлении новых военных в районах на востоке Украины, которые не контролируются правительством [Украины]», — отметила министр иностранных дел Швеции.

Напомним, что 21 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких конкретных планов для подготовки саммита Путин — Байден нет.