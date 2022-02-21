Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Снаряд, выпущенный с территории Украины, разрушил пограничный пункт в Ростовской области.

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Инцидент случился примерно в 9:50 мск 21 февраля в 150 метрах от российско-украинской границы. Боеприпас полностью разрушил российский пограничный пункт, пишут СМИ.

Информация уточняется.