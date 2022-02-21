Брянск, 21 февраля, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Четыре грузовых автомобиля гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донбасса направят 21 февраля в Ростовскую область власти Брянщины.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

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В пункты временного размещения доставят холодильники, микроволновые печи и другие электроприборы, а также продукты питания и предметы личной гигиены. Сбор гуманитарной помощи организовало региональное отделение «Единой России», сообщает ГТРК «Брянск».

Ранее, 19 февраля, в региональном оперативном штабе уточнили, что для приёма беженцев с Донбасса готовят 500 мест на базе имеющихся оздоровительных лагерей и санаториев. В них будет организовано питание и медицинское обслуживание.