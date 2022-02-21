Мурманск, 21 февраля, 2022, 12:48 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 849 носителей коронавируса, 81 пациенту понадобилась госпитализация, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки в регионе скончались пять ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 3070 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти ослабили антиковидный режим.