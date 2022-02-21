Москва, 21 февраля, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Корпоративы на праздники 23 февраля и 8 марта планируют провести 43% компаний в России (в 2021 году — 29%). Об этом свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мужчины готовятся к 8 марта

Отметят обе праздничные даты в разные дни в 23% компаний. 12% объединят празднование в одно мероприятие, 4% планируют корпоратив только на 23 февраля, 4% — только на 8 марта.

Чаще готовы организовать празднование Дня защитника Отечества и Международного женского дня компании строительной отрасли и сферы услуг. В 45% компаний отмечать мужской и женский праздники не планируют.

Опрос проведён 9—16 февраля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеры по персоналу в 200 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM сообщало, корпоративные подарки к праздникам 23 февраля и 8 марта дарят в 47% и 50% российских компаниях.

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