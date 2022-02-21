Москва, , 12:22 — REGNUM Корпоративные подарки к праздникам 23 февраля и 8 марта дарят в 47% и 50% российских компаниях. Выдают премии сотрудникам к этим праздникам — 14% и 17% соответственно, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

Праздничный артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества Дарья Драй © ИА REGNUM

Чаще премиями и подарками сотрудников радует малый бизнес: премии на 23 февраля выдадут 17% компаний, на 8 Марта — 20%, а подарки — 50% и 53% соответственно.

Руководителей компаний, которые премируют персонал в День защитника Отечества, больше всего в сфере производства (18%), в Женский день — в сфере логистики (22%) и строительства (21%). Подарки чаще всего вручают компании из транспортно-логистической отрасли — по 56% на 23 февраля и 8 марта.

Опрос проведён 9—16 февраля 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 189 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM сообщало, для 13% мужского населения России лучшим презентом в День защитника Отечества являются деньги.

Читайте подробнее: Мужчины России назвали самые желанные подарки на 23 февраля