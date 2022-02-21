Париж, 21 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом состоится 21 февраля во второй половине дня. Об этом 21 февраля сообщил глава МИД Франции на своей странице в соцсети Twitter.

Mid.ru Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан

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«Сегодня во второй половине дня у меня состоится разговор с моим российским коллегой Сергеем Лавровым», — написал Ле Дриан в своем сообщении.

Также он добавил, что 27 февраля расскажет в Брюсселе о том, как он обменялся мнениями со своими коллегами из России и США, а также с Украины, по сложившейся вокруг последней ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ночь с 20 на 21 февраля президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели второй за день телефонный разговор.