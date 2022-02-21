Воронеж, 21 февраля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Ещё 936 жителей Донбасса прибыли в Воронежскую область из Ростовской области утром 21 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Сотрудники МЧС помогают беженцам

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Это стал уже четвёртый поезд с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик, прибывший в регион. В числе беженцев — 456 детей, в том числе 41 воспитанник детского дома.

Вновь прибывших граждан доставят в 25 пунктов временного размещения на территории муниципальных районов. Людей обещают обеспечить всем необходимым.

По уточнённым данным, в Воронежскую область за 20−21 февраля прибыли 3,3 тыс. человек, в том числе около полутора тысячи детей. Из них 3,2 тысячи разместились в ПВР, остальных приютили родственники и знакомые.

Ранее власти сообщали об организации 42 пунктов временного размещения на территории Воронежской области — на 4,5 тыс. беженцев. Только в Воронеже организовано четыре пункта.