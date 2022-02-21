Бухарест, 21 февраля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Румынии обратилось к согражданам с призывом временно воздержаться от любых поездок на Украину, а лицам, уже находящимся на украинской территории, «по возможности покинуть сопредельное государство». Об этом 21 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Как отметили в румынском внешнеполитическом ведомстве, соответствующий призыв связан с ростом общественно-политической напряженности на Украине и потенциальной опасностью для жизни и здоровья иностранцев в этой стране.

«Необходимо отложить частные, и даже деловые поездки к [украинским] соседям до полной нормализации соответствующей ситуации», — отмечено, в частности, в документе.

Ранее премьер-министр Румынии Николае Чукэ заявил, что официальный Бухарест готов принять несколько возможных беженцев с Украины. Предполагается, что в ближайшее время румынские власти разработают программу размещения на территории Румынии проживающих на Украине этнических румын, желающих получить убежище на исторической родине.