Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Мирные жители Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, начали заселять в общежития донских вузов. Эту информацию подтверждают сами студенты.

Дарья Драй ИА REGNUM У общежития

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К приёму беженцев из Донбасса готовы общежития Донского государственного технического университета, Ростовского государственного экономического университета, Ростовского госуниверситета путей сообщения, пишет портал 161.ru.

«Вчера четвёртый курс переселяли в общежитие № 10, около 80 человек. Студенты уходили, а беженцы сразу заходили. Ребята говорят, что сегодня [21 февраля] ещё около 100 человек привезут», — цитирует портал 161.ru одного из студентов ДГТУ.

Всего в Ростове-на-Дону подготовлено десять пунктов временного размещения вместимостью 2 тыс. человек. Беженцев из Донбасса к местам размещения будут сопровождать волонтёры.