Киев, 21 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Западу пора вводить против России жёсткие санкции, полагает министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он заявил 21 февраля в ходе пресс-конференции.

President.gov.ua Алексей Резников

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По его словам, даже обнародование списка возможных ограничительных мер против России уже стало бы «способом сдерживания». Киев был бы рад, если бы партнёры Украины хотя бы частично опубликовали его.

«Настало время включить режим санкций, его можно уже применить», — заявил Резников.

Как сообщало ИА REGNUM, украинский министр обороны также призвал международных партнёров предоставить стране оборонные средства.

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