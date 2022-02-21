Киев, , 11:50 — REGNUM Власти Украины в очередной раз попросили своих международных партнёров предоставить стране оборонные средства. Об этом украинский министр обороны Алексей Резников заявил 21 февраля в ходе пресс-конференции.

Алексей Резников Официальное интернет-представительство президента Украины

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По его словам, «коалиция реальной поддержки Украины» расширяется, официальный Киев активно работает над пополнением резервов летального и оборонительного вооружения.

«Мы обратились ко всем странам, даже к тем, кто не хочет нам поставлять летальное оружие, с просьбой помочь быстро пополнить наши резервы средств защиты», — сказал Резников.

Он добавил, что ещё не исчерпан политико-дипломатический путь урегулирования ситуации вокруг Украины, что поможет избежать масштабной войны. Резников также отметил, что у Белоруссии нет достаточного контингента для нападения на Киев.

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