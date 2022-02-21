Екатеринбург, 21 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Свердловской области власти разработали комплексный план по оказанию помощи гражданам, экстренно покинувшим территорию Донбасса. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Средний Урал готов принять часть вынужденных переселенцев. С учётом антиковидных мер все они будут обследованы на наличие коронавируса. Для учащихся занятия на период обследования организуют дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Екатеринбурге открылся пункт сбора гуманитарной помощи для таких граждан. Напомним, 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации.