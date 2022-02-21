Краснодар, 21 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ещё 472 пациента с заражением коронавирусом госпитализированы в стационары, данные опубликовал 21 февраля федеральный оперативный штаб. Для сравнения — сутками ранее, 20 февраля, сообщалось о 670 новых госпитализированных.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки положительные результаты тестов на коронавирус в Краснодарском крае получили 2 047 человек, в том числе 121 ребёнок, сообщил региональный оперативный штаб. Утром 20 февраля сообщалось о 3 437 новых заразившихся.

«В Краснодаре заболели 739 человек, в Сочи — 139, в Анапе — 127, в Армавире — 125. В Туапсинском районе 109 новых пациентов, в Новороссийске — 108», — уточнили в оперштабе.

С начала пандемии в регионе подтвердили 209 025 случаев COVID-19, выздоровели 151 447 человек, скончались 10 304 человека.

По последним данным, в стационарах остаются 5 878 пациентов с подозрением на COVID-19 и с подтверждённым диагнозом, в тяжелом состоянии на ИВЛ 108 жителей, на ЭКМО — пять. Амбулаторно лечатся 49 961 пациент с подозрением на ковид, у 44 155 человек диагноз подтвержден.