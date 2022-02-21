Кишинёв, , 12:07 — REGNUM В Молдавии в течение последних суток в ходе 5605 исследований выявили 965 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 495 184 носителя SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 466 083 человека, в том числе 3915 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 1383 пациента с COVID-19, в том числе 94 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 11 104 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 231 заражение коронавирусом в результате проведения 3509 тестов. Врачи выписали за сутки 1229 человек, умерли 13 пациентов с COVID-19.