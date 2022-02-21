Москва, 21 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. До тех пор, пока в США не приняты новые решения по антироссийским санкциям, комментировать что-либо сложно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Нет, пока не приняты решения и не опубликованы документы, комментировать чрезвычайно сложно. То, что не только сегодня, не только накануне, а то, что в Вашингтоне идет постоянная работа над подготовкой новых и новых санкций в отношении России — это нам известно», — сказал Песков.

При этом, по его словам, «конкретное субстантивное наполнение этих санкций» меняется на регулярной основе.