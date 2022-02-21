Томск, 21 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Томской области число привитых против коронавируса достигло 600 тыс. человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, завершили вакцинацию около 568 тыс. жителей.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Как отмечается, большинство вакцинированных составляют граждане в возрасте от 18 до 59 лет — почти 316 тыс. человек.

«184 021 человек — вакцинировавшиеся старше 60 лет, среди подростков в возрасте от 12 до 17 привились 122 человека», — добавили в штабе.

Всего в область поступило почти 773 тыс. доз вакцины, в том числе 480 — «Спутник М», предназначенного для вакцинации детей.

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