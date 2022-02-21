Кызыл, , 10:14 — REGNUM В Туве уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился с 83% до 76%. По состоянию на 21 февраля, первым компонентом в регионе привиты 102,5 тыс. человек или 61,8% от плана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Вакцинация от коронавируса. Тува Minzdravtuva.ru

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По словам зампреда Елены Хардиковой, это произошло из-за снижения темпов вакцинации и ревакцинации. В связи с этим региональному минздраву поручено усилить вакцинацию и ревакцинацию жителей.

«Руководители и кадровые службы организаций должны вести мониторинг уровня коллективного иммунитета в трудовом коллективе, следить, чтобы сотрудники своевременно получали вакцину», — отметили в правительстве.

Добавим, что в семи районах план по вакцинации к настоящему времени выполнен. Руководителям отстающих муниципалитетов поручили «принять исчерпывающие меры» для достижения плана.

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