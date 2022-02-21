Санкт-Петербург, 21 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Санкт-Петербург вновь стал лидером по количеству выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщили в федеральном оперштабе. В городе на Неве за прошедшие сутки зафиксировали 9043 случая заболевания COVID-19, что почти в два раза больше, чем в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Однако новая цифра заболеваемости в Петербурге оказалась на 7556 случаев меньше, чем за предыдущие сутки. Тогда в городе положительный тест на ковид получили 16 599 человек. В Петербурге отметилась тенденция волнообразной динамики этого показателя: после увеличения идёт спад, а затем опять отмечается рост.

За минувшие сутки от COVID-19, как основной причины, в Петербурге скончались 80 человек. Это на два человека меньше, чем за 19 февраля. За прошлую неделю статистика смертности в Петербурге возросла и установила очередной антирекорд пятой волны коронавируса, на отметке в 83 смерти за сутки.

По выздоровлению в городе за сутки выписали 6928 человек, что на 2215 бывших ковид-пациентов меньше, чем сутками ранее. После пиковых значений выздоровления этот показатель сократился в Петербурге более чем в 4 раза.

За всё время действия пандемии в Санкт-Петербурге выявили 1 385 852 случая заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 31 338 человек, а выздоровели 1 127 097 человек