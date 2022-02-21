Москва, 21 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Никаких решений о саммите с участием президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена по поводу ситуации на Украине пока не принималось. Об этом 21 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

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"Есть понимание, что будут осуществляться контакты на уровне министров иностранных дел. Мы исходим из того, что на этой неделе возможна встреча Лаврова с американским коллегой. Также не исключаем контактов министров России и Франции».

Он отметил, что о «конкретных планах по организации саммитов» с участием президентов России и США говорить «преждевременно».

"Конечно мы не исключаем. При необходимости президенты России и США в любой момент могут принять решение о контактах, телефонных или личных. Это будет их решение», — указал он.