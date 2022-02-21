Сеул, 21 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Шесть из десяти жителей Южной Кореи положительно относятся к ослаблению антиковидных ограничений, наложенных на бизнес. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Института общественного мнения (KSOI).

Иван Шилов, ИА REGNUM Опрос

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1002 человек 18−19 февраля, 62,1% респондентов сообщили, что правительству необходимо сосредоточиться на лечении тяжелобольных пациентов и ослабить меры для ресторанов, кафе и других заведений.

Однако 32,6% участников опроса сообщили, что ограничения на время работы предприятий должно сохраняться до тех пор, пока заболеваемость не пойдет на спад.

Опрос также показал, что большинство жителей страны выступают за скорейшее принятие законопроекта о дополнительном бюджете, направленного на поддержку малого бизнеса.

51,5% опрошенных поддержали позицию правящей партии о необходимости принятия законопроекта и подготовки дополнительных мер по смягчению антиковидных правил после президентских выборов. С другой стороны 21,1% респондентов считают, что законопроект нужно переработать с целью увеличения объёма помощи пострадавшим.