Москва, 21 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. За последние сутки в России госпитализировали с коронавирусной инфекцией 8835 человек. Об этом 21 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В штабе опубликовали данные по состоянию на 21 февраля, согласно которым количество госпитализаций составило 8835 человек. По сравнению с предыдущим днём зафиксировано снижение на 14,82%. Показатель уменьшился в 53 регионах, в 31 произошло увеличение. Ещё в одном субъекте за последние сутки количество не изменилось.

«Выздоровело за сутки 127 494 человека, или на 13,4% меньше по сравнению с 20 февраля 2022 года», — рассказали в штабе.

За сутки подтверждено 152 337 новых заражений, обходит другие субъекты по суточному приросту Санкт-Петербург. Традиционный лидер Москва находится лишь на шестом месте. За сутки от ковида в России умерли 735 человек.