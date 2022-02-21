Брюссель, 21 февраля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Работа над ограничительными мерами ЕС против России завершена, в критической ситуации будет созвана экстренная встреча глав МИД стран Евросоюза, где они будут представлены. Об этом 21 февраля заявил заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Работа над санкциями завершена, они готовы. В критической ситуации я созову экстренную встречу глав МИД, на которой санкции будут представлены», — сказал он по прибытии на встречу глав МИД стран Евросоюза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, США не вводят санкции против России, чтобы сохранять «сдерживающий эффект».

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