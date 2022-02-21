Москва, 21 февраля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля примет участие в большом заседании Совета безопасности РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Совещание Путина с постоянными членами Совбеза РФ

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»Это большой Совет безопасности», — сказал Песков.

По его словам, выступит как сам президент, так и другие члены Совбеза.

Помимо этого, Путин в течение дня проведёт ряд международных телефонных разговоров.