Москва, 21 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России госпитализировали 8835 пациентов с COVID-19, также было выявлено 152 337 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 15 522 756.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 735 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 346 235.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 12 492 732 человека вылечились от нового заболевания, 127 494 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было госпитализировано 10 372 новых пациента с COVID-19.