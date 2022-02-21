Джакарта, 21 февраля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Индонезии объявили, что по состоянию на 21 февраля в стране зарегистрировано 5277 случаев заражения штаммом «Омикрон», сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Индонезии выявлено 5227 носителей штамма «Омикрон», 1879 из них прибыли из-за границы.

По состоянию на 20 февраля правительство Индонезии объявило о 48 484 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в Индонезии выявлено 5 197 505 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо сделал заявление по поводу напряженности в отношениях между Россией и Украиной.