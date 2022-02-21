Ереван, , 11:34 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 3192 исследования на коронавирус, из которых 293 показали положительный результат. Об этом 21 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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Всего в стране выявили 415 757 носителей коронавируса. Из них 392 080 справились с инфекцией, в том числе 1474 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 13 749 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9928 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали 16 таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 3964 тестов на коронавирус 700 были с положительным результатом. 1826 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали 16 случаев смерти.