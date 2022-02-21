Мадрид, , 11:30 — REGNUM Король Испании Филипп VI сдал контрольный тест на COVID-19, который показал отрицательный результат. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на источники из королевского дворца.

Филипп VI Ruben Ortega

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Отмечается, что в связи с выздоровлением Филипп VI возобновляет свою деятельность в обычном режиме с 21 февраля.

Монарх получил положительный результат теста на коронавирус 9 февраля. Болезнь протекала в лёгкой форме.