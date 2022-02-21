Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Мирным жителям Донбасса, эвакуированным в Ростовскую область, планируется предложить работу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Трудовая книжка

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В оперативном порядке специалисты должны «проанализировать профессиональный состав прибывших граждан и, по возможности, предложить им работу, особенно это касается дефицитных для Ростовской области специальностей — врачей и учителей».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области выплаты в размере 10 тыс. рублей получил 1031 человек — 25,9% от принятых заявлений.