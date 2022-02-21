Ростов-на-Дону, 21 февраля, 2022, 11:05 — ИА Регнум. За сутки российско-украинскую границу пересекли более 21 тыс. беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, прибывшие в Ростовскую область. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службу ПУ ФСБ России по Ростовской области 21 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Охрана границы

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 21 тысяч граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с начала эвакуации мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик в Россию прибыло почти 61 тыс. человек. Об этом 21 февраля журналистам сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.