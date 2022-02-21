Афины , , 11:03 — REGNUM Греция подтвердила 9 596 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 20 февраля. Накануне сообщалось про 15 305 заражений и 77 смертей.

Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 2 298 926 случаев инфицирования.

За последние 24 часа также зарегистрировано 67 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 25 327 человек.

В общей сложности 471 пациент находится в больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких. Их средний возраст составляет 67 лет и 87,3% имеют основное заболевание и/или в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа госпитализированы 329 ковид-пациентов.