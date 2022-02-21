Брянск, 21 февраля, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки госпитализировано 55 новых ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 февраля в оперативном штабе региона. Выписаны после выздоровления ещё 416 человек, зарегистрировано девять летальных исходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Брянской области подтверждено 135 286 случаев заболевания COVID-19, из них 1210 тестов — за прошедшие сутки. Лаборатории в общей сложности провели 1 526 003 исследования на коронавирус. Выздоровели 112 323 человека, скончались от осложнений 3 410 пациентов.

Вакцинацию от COVID-19 прошли 661 422 жителя региона.