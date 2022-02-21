София, , 11:00 — REGNUM В Болгарии с сегодняшнего дня полностью возобновлены очные лекционные и практические занятия в высших учебных заведениях страны. Об этом 21 февраля пишет софийская газета «Факты».

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, пребывание в аудиториях разрешено при наличии у студентов защитных масок, а также документа, подтверждающего получение необходимых прививок против COVID-19.

При этом в указанных аудиториях санитарная обработка будет проводиться каждый час, а количество заполняемости помещения не должно превышать 50%.

Напомним, на протяжении последних пяти месяцев занятия в вузах Болгарии проводились в режиме онлайн. По словам независимых экспертов, подобная практика привела к резкому падению качества получаемых студентами знаний.