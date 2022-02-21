Донецк, 21 февраля, 2022, 10:58 — ИА Регнум. На южную часть территории Донецкой Народной Республики (ДНР) совершила проникновение украинская диверсионная группа, целью которой является выход к государственной границе с Россией. Об этом 21 февраля сообщили в министерстве государственной безопасности (МГБ) ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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"Ориентировочно в 08:10 (совпадает с мск) в Новоазовском районе ДНР осуществлен прорыв диверсионной группы противника», — приводит сообщение МГБ республики.

Также указывается, что украинские боевики предприняли попытку приблизиться к российской границе, однако встретили сопротивление Народной милиции (НМ) ДНР и в настоящее время идет бой.

Кроме того, отмечается, что в результате прорыва украинских диверсантов был подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения Управления НМ республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее четвёртый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР прибыл в Воронеж.