Воронеж, 21 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Четвёртый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР прибыл в Воронеж утром 21 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Луненко На вокзале

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Поезд прибыл на станцию Воронеж-1. В пресс-службе правительства ранее сообщали, что поездом прибудет около тысячи человек. Точное число уточняется. Прибывших жителей Донецкой и Луганской Народных республик отправят в уже подготовленные пункты размещения.

Всего в Воронежскую область, таким образом, прибыло уже более 3,3 тыс. Беженцев из Донбасса, это женщины, дети, пожилые люди. В Воронеже создано четыре пункта размещения: в детских лагерях «Кировец» и «Голубой экран», в санатории Горького, в гостинице «Аэропорт».