Москва, 21 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту гибели двух мирных жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) в результате обстрела украинских силовиков поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба СК РФ.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

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Уточняется, что председатель СК РФ дал поручение Главному следственному управлению российского СК провести расследование гибели двух человек в ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ.

«Он (Бастрыкин — ред.) поручил следователям ГСУ СК возбудить по данному факту уголовное дело, зафиксировать доказательства преступлений ВСУ на территории Донбасса», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля в результате обстрела со стороны украинских силовиков погибли два мирных жителя ЛНР.