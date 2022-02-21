Москва, , 10:46 — REGNUM После кратковременного обвала в район отметки $88 за баррель, Brent отскочила и вернулась выше уровня $91 по итогам торгов 18 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Цена на нефть Yfffi.se

«Сегодня, 21 февраля, фьючерсы остаются под давлением, пытаясь ухватиться за отметку $91, где проходит 20-дневная скользящая средняя.

По мере приближения к отметке $100 подъем сначала забуксовал, а затем и вовсе сменился все более явными приступами фиксации прибыли. В центре внимания игроков находится геополитика, которая продолжает дирижировать мировыми рынками в целом.

На этом фонте появились сообщения о возможном проведении российско-американского саммита по вопросам безопасности в Европе, что оказывает локальное давление на Brent.

В целом же ситуация остается напряженной, что предполагает, как минимум, ограничение дальнейших потерь на рынке, если в ближайшие дни обстановка вокруг Украины не улучшится, что маловероятно.

Против возобновления роста цен говорит ситуация с переговорами США и Ирана по ядерной сделке. На этот раз участники рынка не исключают, что сторон придут к соглашению, а значит, предложение на мировом рынке увеличится на 1 млн баррелей.

В краткосрочной перспективе фьючерсы могут снова опуститься под отметку $90, но пока сохраняется напряженность в геополитике, медвежий потенциал Brent будет оставаться ограниченным», — полагает эксперт.

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