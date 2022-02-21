Москва, , 08:22 — REGNUM Цена нефти марки Brent на Московской бирже 18 февраля к закрытию торгов умеренно выросла, на 0,41% до $93,47 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Бочки с нефтью IFPRI -IMAGES

С одной стороны, внешние условия сейчас, к сожалению, благоприятны для формирования в цене на нефть новой «военной премии» из-за обострения ситуации на Украине и опасения санкций против российской нефти.

С другой стороны, над нефтяным рынком вновь нависает призрак отмены эмбарго против Ирана, которое может привести к резкому падению цен.

В целом ситуация выглядит настолько шаткой и зависящей от непредсказуемых политических факторов, что даже в ОПЕК+ не спешат принимать какие-либо меры по влиянию на динамику текущих котировок.

Так, в министерстве нефти Ирака на выходных заявили, что любое радикальное изменение сделки ОПЕК+ нежелательно, так как способно нанести удар по рынку нефти, каким бы ни было это решение.

Сегодня, 21 февраля, мировые цены на нефть снижаются. По данным на 07:30 по мск, цена на нефть марки Brent снизилась на 0,01%, до $91,38, на нефть WTI — на 0,09%, до $90,13 за баррель.

На сегодняшний день ожидается коридор по цене нефти марки Brent в $91,50−94,00 за баррель.

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