Душанбе, 21 февраля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. За минувшие выходные (19−20 февраля) в Таджикистане не выявили ни одного случая заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает «Азия Плюс» со ссылкой на минздрав страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В последний раз зараженные выявлялись 18 февраля — три факта», — говорится в сообщении министерства.

Журналисты издания отмечают, что 19−20 февраля факты заражения коронавирусом не фиксировались, но было зарегистрировано три случая выздоровления.

Согласно официальной статистике, число заразившихся в Таджикистане в этом году с учетом данных на 18 февраля составило 280 человек.