Волгоград, 21 февраля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Режим ЧС введён на территории Волгоградской области 21 февраля. Решение принято в связи с осложнением ситуации и для оперативной реализации задач по обеспечению пребывания беженцев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

Volganet.ru Андрей Бочаров

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По словам губернатора Андрея Бочаров, ситуация в Донецкой и в Луганской Народных Республиках серьёзно осложнилась, ожидается эвакуация сотен тысяч людей. Оперативный штаб продолжит взаимодействие с профильными федеральными органами власти, органами власти Волгоградской и Ростовской областей, местного самоуправления, общественными организациями. Будет организован сбор гуманитарной помощи и финансовых средств для оказания помощи беженцам. Отдельное внимание уделят вопросам оказания психологической, социальной и медицинской помощи эвакуированным жителям.

Как сообщало ИА REGNUM первый поезд с 433 беженцами прибыл на территорию Волгоградской области накануне, 20 февраля.