Курск, 21 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Курск принял два поезда с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, первый поезд привёз тысячу человек, из которых более 200 — дети-сироты.

Пресс-служба администрации Курской области Прибытие первого поезда с беженцами

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В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Развернуто 20 пунктов временного размещения — в санаториях, гостиницах, детских оздоровительных лагерях и других социальных объектах.

Прибывших ставят на миграционный учёт, делают ПЦР-тесты на коронавирус и проводят медицинские осмотры.

Курская область стала третьим регионом, который принял беженцев из ДНР и ЛНР. Для организации работы по их встрече и размещению создан оперативный штаб. Его возглавил первый заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. Регион планирует принять более 1,5 тысяч человек, в том числе свыше 500 детей.